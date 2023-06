1 Die Feuerwehr hielt nach dem Löschen eine Brandwache. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Ein Wohnhaus in Mundelsheim stand am Sonntagabend in Flammen. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Polizei ermittelt.









Ein Einfamilienhaus in Mundelsheim ist nach einem Brand am Sonntagabend nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war gegen 18 Uhr wohl in der Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Von dort aus breiteten sich die Flammen weiter im Gebäude aus. Bislang ist noch unklar, was die genaue Brandursache ist. Die Polizei ermittelt hierzu noch. Der 46-jährige Bewohner erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchgasintoxikation.