Brand in Marbach: Unbekannte brennen Gartenhaus ab

1 Polizei ermittelt zu einer Brandstiftung in Marbach. Foto: dpa/David Inderlied

Noch unklar sind die Umstände eines Brandes in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg). Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gartengrundstück gerufen. Ein Gartenhaus stand in Flammen. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.











Feuer in einem Gartengrundstück hat laut Polizei ein Unbekannter in Marbach gelegt. Am Samstag gegen 17.20 Uhr gerieten sowohl ein Gartenhaus als auch mehrere Pflanzen auf einem Gartengrundstück in einem Gewann nördlich von Marbach in Vollbrand. Einer Zeugin waren die Flammen aufgefallen und sie verständigte Feuerwehr, die zum Einsatz ausrückte und den Brand löschte. Die Umstände des Brandes sowie der Verursacher sind laut Polizei bislang noch unbekannt. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei keine Angaben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen. Die Feuerwehren Marbach, Erdmannhausen und Affalterbach waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.