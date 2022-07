1 Die Feuerwehr hat das Feld gelöscht. Foto: Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim

In der Nähe eines Kornwestheimer Gewerbegebiets brennt ein Feld. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, keine Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen.















Das hätte schlimm enden können: In Kornwestheim ist am Dienstagvormittag nahe dem Gewerbegebiet im Norden der Stadt ein Stoppelfeld in Brand geraten. Ein Bewohner eines Gebäudes in der Friedensstraße hatte die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, weil er durch Zufall ein verdächtiges Knistern in der Nähe wahrgenommen hatte. Als die Helfer mit drei Fahrzeugen und 25-köpfiger Besatzung anrückten, stand ein Teil des abgemähten Getreidefeldes in Flammen. „Insgesamt dürften es schätzungsweise 500 Quadratmeter sein, die abgebrannt sind“, mutmaßt Feuerwehr-Pressesprecher Peter Schraud.

Die Freiwilligen waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz und löschten das Feuer. Sie zogen auch den Landwirt hinzu, der das Feld schließlich mit einer Egge bearbeitete, um mögliche Glutnester zu ersticken. Es war der erste Einsatz dieser Art, den die Kornwestheimer Feuerwehr in diesem Sommer verzeichnet hat. „So etwas kommt immer wieder mal vor“, so Schraud, „in diesem Fall war es aber Glück, dass das Feld schon abgeerntet war.“

Zur Brandursache im aktuellen Fall gibt es noch keine Erkenntnisse. Generell appelliert Schraud jedoch an die Bevölkerung, bei der anhaltenden Trockenheit keine Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen.