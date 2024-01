Brand in Kornwestheim

1 Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: dpa/David Inderlied

In der Bolzstraße in Kornwestheim ist am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr ein brennender Mülleimer vor einem Haus gemeldet worden. Als die Polizei wenig später dort eintraf, brannten bereits mehrere nebeneinander stehende Mülleimer der Wohnanlage. Laut Mitteilung der Polizei loderten die Flammen zwischenzeitlich bis zu 15 Meter hoch.