1 Die Feuerwehr war mit 42 Einsatzkräften vor Ort. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Ein 37-Jähriger ist bei einem Feuer am Mittwochabend schwer verletzt worden. Nachbarn hatten noch versucht, den Mann zu befreien.















Ein 37-Jähriger ist bei einem Brand in Großingersheim schwer verletzt worden. Aus noch unklarer Ursache war am Mittwochabend in einer zu einem Wohnhaus in der Straße „Pflaster“ gehörenden Garage plötzlich Feuer ausgebrochen. Nachbarn hörten die Hilferufe des Mannes, der sich noch im Inneren befand, und alarmierten die Feuerwehr. Die Anwohner versuchten noch selbst das Garagentor aufzuhebeln, um den Mann zu befreien, was aber nicht gelang. Die Einsatzkräfte öffneten das Tor schließlich und retteten den 37-Jährigen. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.