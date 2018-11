Brand in Firma in Neuhausen Großeinsatz wegen Gasaustritts

Von jüv 16. November 2018 - 11:17 Uhr

Bei einem Brand in der Firma Balluff in Neuhausen ist am Freitag Gas ausgetreten, bei dem es sich laut der Polizei möglicherweie um Blausäure handelt. Mehrere Mitarbeiter sind in Krankenhäuser eingeliefert worden.





Neuhausen - Bei einem Brand in der Firma Balluff in Neuhausen (Kreis Esslingen) ist am Freitagvormittag Gas ausgetreten. Vier Mitarbeiter wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Bei weiteren rund 150 Personen besteht zumindest der Verdacht, sie könnten das Gemisch, bei dem es sich laut der Polizei möglicherweise um Blausäure handelt, eingeatmet haben.

Die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei sind zu einem Großeinsatz zu der Firma in der Schurwaldstraße in Neuhausen ausgerückt. Das mittelständische Unternehmen ist auf die Entwicklung von Sensoren und Systemen für Wegmessung, Identifikation, Objekterkennung und Fluidmessung spezialisiert.