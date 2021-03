5 Acht Personen wurden bei dem Feuer leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de | Nils Reeh

In einer Gaststätte in Stuttgart-Feuerbach hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Dabei zogen sich acht Menschen Verletzungen zu. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.

Stuttgart - Große Aufregung am Mittwochnachmittag in Stuttgart-Feuerbach. Dort ist nach Angaben der Polizei in einer Gaststätte an der Wiener Straße gegen 16.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Zeugen entdeckten die Flammen und riefen daraufhin die Feuerwehr, die beim Eintreffen mehrere Personen aus dem Gebäude retten musste. Nach bisherigem Stand wurden bei dem Brand acht Personen leicht verletzt.

Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt – man geht davon aus, dass das Feuer im Bereich eines Grills ausbrach. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Höhe des Schaden kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Die Wohnungen über der Gaststätte sind nach dem Brand vorübergehend nicht bewohnbar. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Wiener Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

