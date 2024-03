Brand in Esslingen: Feuer in einem Unternehmen in Zell

Feuer in einem Unternehmen in Zell

Brand in Esslingen

1 Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Esslingen in der Fritz-Müller-Straße im Einsatz. Foto: Simone Weiß

Am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr ist auf einem Firmengelände in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen ein Brand ausgebrochen. Personen wurden laut Polizei durch das Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.











Auf dem Areal eines Holzbauunternehmens in der Fritz-Müller-Straße im Esslinger Stadtteil Zell ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Personen kamen durch den Brand nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache konnte die Pressestelle des auch für Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauerten noch an.