Am Donnerstagmorgen wird die Feuerwehr in die Innenstadt von Winnenden gerufen. Dort brennt ein Wohnhaus – die Flammen greifen auf den Dachstuhl eines weiteren Gebäudes über.









Ausnahmezustand in der Winnender Innenstadt: Am frühen Donnerstagmorgen wurde dort der Brand eines Wohn- und Geschäftshauses gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot von 16 Fahrzeugen und rund 120 Einsatzkräften an. Laut der Polizei war gegen 5.30 Uhr in einer Wohnung in dem Haus an der Marktstraße ein Feuer ausgebrochen. Bilder vom Einsatzort zeigen hohe Flammen, die aus dem Gebäude schlagen, und Feuerwehrleute, die unter anderem von Drehleitern aus versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.