Brand in Burgstetten

1 Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem zweiten Obergeschoss. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Sonntagabend ist in Burgstetten ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Die Bewohner können ins Freie flüchten, doch das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Kirchenweg in Burgstetten-Burgstall (Rems-Murr-Kreis) gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen aus einer Dachgeschosswohnung im zweiten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses. Das teilt die Polizei mit. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen.