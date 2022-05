4 In der Nacht zum Donnerstag musste die Feuerwehr nach Bietigheim ausrücken. Foto: JB/7aktuell.de

Kurz nach Mitternacht geht bei der Feuerwehr ein Anruf ein: Flammen schlagen aus dem Fenster einer Wohnung in Bietigheim. Die Einsatzkräfte rücken aus.















Link kopiert

In einem Mehrfamilienhaus in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich bei der Feuerwehr kurz nach Mitternacht ein Anwohner der Stuttgarter Straße, der wiederum berichtete, dass an einem Haus gegenüber Flammen aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss schlügen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten mehrere Gegenstände in einem Wintergarten der Wohnung. Der 29-jährige Bewohner war nicht zu Hause. Weil die Gefahr bestand, dass sich das Feuer weiter ausbreitet, mussten insgesamt 14 Hausbewohner in Sicherheit gebracht werden.

Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. In der betroffenen Wohnung entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die B27 für den Verkehr gesperrt werden. Die Ursache für den Brand ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.