In einer Dachgeschoss-Wohnung im Stuttgarter Osten bricht ein Feuer aus. Ein Bewohner kann sich selbst vor dem Feuer retten. Doch die Feuerwehr befürchtet, dass sich die Flammen ausbreiten.









Bei einem Brand im Stuttgarter Osten ist ein Bewohner leicht verletzte worden. Offene Flammen seien am Sonntagabend aus den Fenstern eines Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus gedrungen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.