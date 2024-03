In einem Technikraum des SI-Centrums kommt es am Dienstag zu einem Brand. Die Feuerwehr löscht den Brand schnell. Da es zu einer massiven Rauchentwicklung kommt, muss das Gebäude evakuiert werden. Zwei Personen werden verletzt.

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Brand ins SI-Centrum nach Stuttgart-Möhringen ausgerückt, bei der es zu einer massiven Rauchentwicklung kam. Bei dem Feuer wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr mitteilt, löste der automatische Brandmeldealarm gegen 14.50 Uhr aus. Das Feuer war in einem Technikraum des Gebäudes ausgebrochen, in dem sich das Musical und die Schwabenquellen befinden. Dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Rauch drang bis über das zehnte Obergeschoss hinaus. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zwar schnell löschen, doch da etliche Räume von der Rauchentwicklung betroffen waren, mussten weite Teile des Gebäudes evakuiert, kontrolliert und belüftet werden. Dies zog sich bis circa 17.30 Uhr hin. Danach konnten sich die Menschen wieder in das Gebäude begeben.

Lesen Sie auch

Die zwei Personen, die eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten hatten, wurden vom Rettungsdienst versorgt und begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus. Der Musicalbetrieb kann am Dienstagabend wie gewohnt stattfinden.