Zimmerei in Börtlingen geht in Flammen auf

6 Die Feuerwehr versucht den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Foto: imago images/7aktuell/7aktuell.de Bernd Fausel via www.imago-images.de

In der Nacht muss die Feuerwehr zur Straße Am Wasserturm in Börtlingen ausrücken. Dort brennt eine Zimmerei. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, doch das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Börtlingen - In der Nacht zum Montag ist in Börtlingen (Kreis Göppingen) ein Zimmereibetrieb in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ging der Notruf gegen 2.45 Uhr ein. Die Einsatzkräfte rückten zur Straße Am Wasserturm aus und fanden die Zimmerei im Vollbrand vor.

Gegen 6.30 Uhr war das Feuer gelöscht. „Das Gebäude ist einsturzgefährdet und kann momentan nicht betreten werden“, so der Sprecher weiter. Entsprechend konnten die Brandermittler sich bisher noch kein Bild vom Schaden und der möglichen Ursache des Brandes machen. Die Polizei schätzt allerdings, dass die Schadenssumme im hohen sechsstelligen Bereich liegen dürfte.