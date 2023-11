Brand im Kreis Böblingen: Warnmeldung wegen Dachstuhlbrand in Steinenbronn

Das Innenministerium warnte am Sonntagmittag vor einem Großbrand in Steinenbronn. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen wurde die Warnung aufgehoben.

Auf verschiedenen Wegen hat das Innenministerium Baden-Württemberg am Sonntagmittag vor einem „Großbrand mit Rauchentwicklung“ in Steinenbronn gewarnt. Die Gemeinde Steinenbronn hatte die Warnung angefordert – unter anderem über Radio und Warnapps wurden Anwohner gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist die Warnung aufgehoben.

Was die Polizei bisher mitteilt: Um 11.04 Uhr sei das Feuer gemeldet worden, ein Dachstuhl in Steinenbronn sei voll in Brand gestanden. Gut eine Stunde später teilt eine Polizeisprecherin mit, dass das Feuer gelöscht sei. Die Ursache sei bisher unklar. Eine Frau sei durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt worden. Sie habe aber ambulant behandelt werden können.

Laut der Warnapp Nina sollten Anwohner das Gebiet meiden und die Fenster und Türen geschlossen halten. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Das Innenministerium hatte die Warnung um 12.16 Uhr durch die Auslösestelle Berufsfeuerwehr Reutlingen herausgegeben.