6 Dicke Wolke überm Europa-Park Foto: dpa/---

Neue Details zum Brand im Europa-Park Rust: Noch bevor das Feuer zu sehen war, konnten die Fahrgeschäfte geräumt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach Angaben des Europa-Parks am Dienstag sind die Fahrgeschäfte unmittelbar nach einer Rauchentwicklung vor dem Brand am Montagnachmittag geleert worden. „Als man das Feuer gesehen hat, waren die kompletten Bahnen leer“, sagte ein Sprecher des Freizeitparks dem Südwestrundfunk (SWR). So etwas werde den Fahrgästen auch erklärt. „Wir sagen den Leuten, dass ein Problem aufgetreten ist, und wir müssen die Bahn leeren.“