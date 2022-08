Kunststoffrohre gehen in Flammen auf

Brand bei Baumarkt in Sindelfingen

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ist die Feuerwehr Sindelfingen zu einem Brand auf dem Gelände der Baumarktkette Hornbach in der Böblinger Straße ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, brannten dort rund 40 Kunststoffrohre. Der Brand, der im Bereich der Anlieferung auf einer Wiese ausbrach, konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Sieben Löschfahrzeuge der Feuerwehr Sindelfingen und Böblingen und 40 Wehrleute waren im Einsatz. Warum die Kunststoffrohre, deren Material üblicherweise nicht als so feueranfällig gilt, zu brennen anfingen, ist noch nicht geklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.