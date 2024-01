Brand auf Friedhof in Ingersheim: Gasflasche explodiert bei Bauarbeiten

1 Der Schaden wird auf mindestens 100 000 Euro geschätzt. Foto: KS-Images.de/C. Mandu

Die Aussegnungshalle auf dem Holderfriedhof in Ingersheim hat am Mittwoch gebrannt. Bei Bauarbeiten war in der Nähe eines Bunsenbrenners eine Gasflasche umgekippt.











Die Aussegnungshalle auf dem Holderfriedhof in Ingersheim ist am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 14 Uhr Schweißarbeiten auf dem Dach der Halle durchgeführt. Dabei kippte eine Gasflasche um, woraufhin sich austretendes Gas an der Flamme eines Bunsenbrenners entzündete. Die Gasflasche wurde dadurch vom Dach katapultiert wurde und explodierte schließlich, wobei Teile des Daches der Aussegnungshalle in Brand gesetzt wurden. Die Feuerwehr hatte die Flammen jedoch schnell im Griff. Zwei Arbeiter wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Schaden wird auf mindestens 100 000 Euro geschätzt.