Bietigheim-Bissingen - Ein 32 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am frühen Dienstagmorgen einen Brand am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gelegt zu haben, bevor er selbst die Feuerwehr verständigte.

Wie die Polizei meldet, alarmierte der 32-Jährige gegen 2.40 Uhr die Feuerwehr und gab an, dass es im Bereich des Bahnsteigs brenne. Zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückten aus und stellten fest, dass ein Lokführeraufenthaltsraum in Flammen steht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Nachdem der 32-Jährige zunächst zwei unbekannte Jugendliche als mögliche Täter ins Spiel brachte, zeigte die Auswertung von Videoaufzeichnungen, dass er den Brand selbst verursacht hatte. Der geistig beeinträchtigte 32-Jährige räumte die Tat schließlich ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.