Brände im Kreis Ludwigsburg Auf dem Herd vergessener Topf löst Einsatz aus

Von red 22. August 2018 - 15:31 Uhr

Die Feuerwehr muss wegen eines Topfes ausrücken, der auf dem Herd vergessen wurde. Foto: dpa

Kleine Ursache, große Wirkung: In Ludwigsburg erzeugt ein vergessener Topf auf dem Herd ein Feuer, in Bietigheim-Bissingen entzündet sich ein Mülleimer. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Ludwigsburg/Bietigheim-Bissingen - Gleich zwei Mal mussten die Feuerwehren im Kreis Ludwigsburg wegen scheinbar kleiner Vorfälle raus. So ging in der Nacht zum Mittwoch in Ludwigsburg der Alarm wegen verbranntem Essen los: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden in das Gebiet zwischen Bismarckstraße und Stresemannstraße gerufen. Aufmerksame Anwohner hatten kurz nach Mitternacht einen Feuermelder in der Nachbarschaft wahrgenommen und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten das betreffende Wohnhaus ausmachen, aus dem es nach Rauch stank. Sie verständigten die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausrückte und klingelten die Bewohnerin aus dem Gebäude. Die Dame hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Die Wehrleute lüfteten die Räume, sodass die Frau wieder zurückkehren konnte. Ein Schaden ist nicht entstanden. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort.

Müll fängt Feuer in Bietigheim-Bissingen

In Bietigheim-Bissingen hat hingegen ein Mülleimer im Untergeschoss eines Seniorenheimes gebrannt. Der Vorfall passierte am Mittwochmorgen in der Schwarzwaldstraße. Aus unbekannter Ursache hat sich der Inhalt des Müllbehälters gegen 8.45 Uhr entzündet. Durch die Flammen wurden zwei Mülltonnen beschädigt, es wurde niemand verletzt. Die Bewohner, die direkt über der brennenden Mülltonne wohnten, wurden aus dem Gebäude begleitet. Während des Einsatzes musste die Schwarzwaldstraße gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften ausgerückt.