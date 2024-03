Brachfläche in Heslach

1 Auf diesem Gelände in Heslach sollten eigentlich 50 Wohnungen gebaut werden, doch bisher ist nichts passiert. Foto: Torsten Schöll

In Heslach liegt seit vier Jahren ein riesiges Grundstück im Besitz des Lebensmittelkonzerns brach. Eigentlich sollen hier 50 Wohnungen entstehen. Den Bezirksbeiräten platzt allmählich der Kragen.











Ein Bauzaun schützt das Areal vor unbefugtem Zutritt. An einigen alten Mauerresten prangen Graffitis. Zwischen dem Schutt wuchert Unkraut, und natürlich liegt auch Müll verstreut auf dem Gelände. Auf der 3500 Quadratmeter großen Brache direkt an der Böblinger Straße in Heslach plant Aldi, Wohnungen und einen Supermarkt zu bauen. Doch passiert ist seit 2020 nichts.