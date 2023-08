8 Das Reisfeld im Asiatischen Schaubauernhof hat schon erste Blütenansätze bei der französischen Sorte. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Asiatische Schaubauernhof ist ein neuer Anziehungspunkt in der Wilhelma – nicht zuletzt wegen seiner Pflanzenwelt. Chef-Botaniker Björn Schäfer hofft, im Spätsommer den ersten Reis ernten zu können.









Auf genau 142,3 Quadratmetern wächst Stuttgarts erstes Reisfeld – auf dem Asiatischen Schaubauernhof in der Wilhelma. Und die Pflanzen gedeihen. Erwartet werden hier einmal 80 Kilogramm Reis, wenn Erntezeit ist, erklärt der Chef-Botaniker Björn Schäfer. Noch wiegen sich die grünen, schlanken Halme der Pflanzen im Wind. Drei verschiedene Sorten wurden in Kooperation mit der Universität Hohenheim angebaut: Im nördlichen Teil französischer Reis, in der Mitte italienischer Risottoreis und im südlichen Bereich eine Sorte aus dem Himalaya.