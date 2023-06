125 Jahre Weissenhof-Turnier – ein Rückblick in Bildern

Boss Open in Stuttgart

19 1898 wird in Stuttgart das erste „Internationale Tennisturnier“ ausgetragen. 1914 zieht der Club vom Stöckach auf den Killesberg, es folgt die Umbenennung in TC Weissenhof. Das Bild zeigt das Finale im Jahr 1928 – vor „voll besetzter Tribüne samt Balkon“, wie es im Original-Bildtext heißt. Foto: TC Weissenhof

Im Jahr 1898, vor genau 125 Jahren, fand zum ersten Mal das Weissenhof-Turnier in Stuttgart statt. Wir haben einen Blick in das Bilder-Archiv des Tennis-Klassikers geworfen.









Traditionen sind wichtig im Sport. Im Tennis gilt das umso mehr. Schließlich sind Turniere wie Wimbledon gerade deshalb so beliebt, weil dort jahrzehntealte Gepflogenheiten wie das Tragen weißer Kleidung bis heute aufrechterhalten werden. Auch das Stuttgarter Tennisturnier auf dem Weissenhof kann auf eine lange Tradition zurückblicken, was es bis heute besonders macht. Ein großes, internationales Turnier, ausgetragen in einem Wohngebiet über der Stadt gelegenen Tennisclub – das gibt es auf der Profitour nicht häufig.