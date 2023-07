10 Ein Schandfleck mitten in der Leonberger Innenstadt: die Bosch-Baugrube, die wohl noch eine Weile bleiben wird. Foto: Jürgen Bach

Nachdem der Konzern seine Pläne für eine Megamensa mit Kongresshalle gestoppt hat, ist unklar, was mit der tiefen Baugrube im Stadtzentrum geschehen soll.









Garzweiler liegt mitten in Leonberg. In der Tat erinnert die riesige Baugrube in der Innenstadt an den großflächigen Braunkohle-Tagebau zwischen Köln und Aachen, der im Winter durch heftige Proteste traurige Berühmtheit erlangt hat. Nun wird im zentral gelegenen Leonberger Stadtteil Eltingen keine Braunkohle abgebaut. Auch Demonstrationen sind hier eher die Ausnahme, geschweige denn, dass es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt.