7 Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen Fans beider Lager. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund verliert zu Hause gegen Stuttgart. Danach kommt es an einer Autobahnraststätte zu Handgreiflichkeiten zwischen Fans beider Lager. Die Polizei muss einschreiten.











Link kopiert



Eine Auseinandersetzung zwischen Fans von Borussia Dortmund und des VfB Stuttgart hat auf einer Raststätte an der A1 bei Remscheid für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Insgesamt fünf Anhänger des VfB hätten am späten Samstagabend nach dem 1:0-Sieg ihres Teams drei BVB-Anhänger angegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal am Sonntag.