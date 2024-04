7 Jubelnde Stuttgarter Spieler vor den Fans im Dortmunder Stadion. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie zurück. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat mit dem 1:0 bei Borussia Dortmund seinen Verfolger distanziert und einen großen Schritt Richtung Königsklasse gemacht. Wie es dazu kam.











Am Ende Am Ende lagen sich die Spieler erschöpft und glücklich in den Armen. Die Energie reichte gerade noch, um gemeinsam mit den 8000 mitgereisten Fans ausgelassen zu feiern. „Stuttgart International“, das Liedgut dieser Spielzeit, ertönte noch lange nach Schlusspfiff, als sich das Dortmunder Stadion an seinem zuvor reichlich zelebrierten 50. Geburtstag schon in weiten Teilen geleert hatte.