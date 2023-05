1 Die Tennis-Legende Boris Becker Foto: dpa/Marcus Brandt

Die Tennis-Legende Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro leben mittlerweile in Italien. Seine Partnerin ist Italienerin und will wieder in der Heimat wohnen.









Boris Becker (55) lebt mittlerweile in Italien. Das hat der Ex-Tennisstar am Mittwochabend auf der Digitalmesse OMR in Hamburg klargestellt. „Es wird ja allerhand in der Öffentlichkeit spekuliert. Wo ist er denn hin? Schläft er bei Freunden? Nein, ich bin nach Italien gezogen“, sagte er.