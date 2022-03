1 Einsatzkräfte planen die Sprengung. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Bei Bauarbeiten war die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Freitagnachmittag aufgetaucht – binnen Stunden müssen nun Einwohner des Teilorts Lembach ihre Häuser verlassen.















Link kopiert

Polizei und Feuerwehr evakuieren den Großbottwarer Teilort Lembach. Bei Bauarbeiten an der Brücke an der Bahnhofstraße in Großbottwar waren am Freitagnachmittag Teile einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg hat entschieden, sie noch am Freitagabend auf einem Feld bei Lembach kontrolliert zu sprengen.

Wegen des Sicherheitsradius von 500 Metern müssen rund 180 Einwohner ihre Häuser verlassen. Sie werden mit Bussen in eine Halle gebracht. „Sobald die Evakuierung vollendet ist, soll gesprengt werden“, sagte der Kreisbrandmeister Andy Dorroch. Er sieht keine unmittelbare Gefahr – aufgrund des Zustandes der Bombe sei es aber nicht möglich, sie weiter weg zu transportieren und mit der Sprengung zu warten.