Eva-Maria Haug und ihre Familie waren gerade auf der Straße, als sie von der Bombe erfuhren. In Backnang hatten Haug, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn die Enkelin Sofia vom Gymnastikkurs abgeholt. Bevor sie ihr Zuhause im Heimatort Lembach erreichten, hielt eine Nachbarin sie an. Sie könnten nicht heim, sagte sie. In Großbottwar war am Freitagnachmittag bei Brückenbauarbeiten in der Bahnhofstraße eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht – und die sei nun unterwegs in die Natur bei Lembach, wo sie gesprengt werden solle. Für die Familie ging es also statt ins traute Heim direkt weiter in die Wunnensteinhalle nach Großbottwar.