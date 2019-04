1 Mesut Özil und Shah Rukh Khan haben sich in London getroffen Foto: [M]imago/Focus Images/ImageCollect

Nach dem Premier-League-Spiel von Arsenal gegen Newcastle gab es ein interessantes Treffen für Mesut Özil: Bollywood-Star Shah Rukh Khan gab sich als großer Fan des Kickers zu erkennen.

Der indische Schauspieler Shah Rukh Khan (53, "Eine Reise für die Liebe - Vanilla") hat in London Fußballstar Mesut Özil (30) und dessen Verlobte, das schwedische Model Amine Gülse (25), getroffen. Nach dem Spiel von Arsenal gegen Newcastle im Emirates Stadion posierten die drei zusammen für Fotos. Natürlich bestens gelaunt: Arsenal ist kurz vorher mit dem Sieg auf Platz drei der Premier League geklettert.

Die Bilder, auf denen alle ein Özil-Trikot hochhalten, hat der Bollywood-Star und Fußballfan Khan via Twitter geteilt. Dazu schreibt er: "Was für ein toller Abend, Glückwunsch an Arsenal. Danke Mesut Özil und Amine Gülse für eure Gastfreundschaft und Liebe. Wir sehen uns bald in Indien!" Klingt fast, als wäre das nächste Treffen schon beschlossene Sache.