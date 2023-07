1 Die Polizei sucht nach einem Streit Zeugen. Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Am Sonntagnachmittag geraten in Stuttgart eine Autofahrerin und ein Radfahrer in Streit. Am Ende landet der Radfahrer im Heck des Autos. Die Polizei sucht Zeugen.









Auf der Böblinger Straße in Stuttgart sind am Sonntagvormittag eine 54-jährige Autofahrerin und ein Radfahrer in Streit geraten. Als die Frau und der 42-jährige Mann gegen 12.15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs waren, gerieten die beiden offenbar bereits im Bereich der Kreuzung zur Engelboldstraße aneinander. Das teilte die Polizei mit.