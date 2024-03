1 Die Macher des MVZs: Michael Knüppel (l.) und Hans-Jörg Wertenauer. Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler

Am Böblinger Seecarré öffnet im April ein Medizinisches Versorgungszentrum mit vier Haus- und drei Kinderärzten. Was hat die Riesenpraxis zu bieten? Und warum macht – in Zeiten des Ärztemangels – ein solches Zentrum ausgerechnet in Böblingen auf?











Noch sieht es ein wenig karg aus im Erdgeschoss der Herrenberger Straße 22. Hans-Jörg Wertenauer schlängelt sich vorbei an auf dem Boden stehenden Kartons, zwängt sich vorbei an Bauarbeitern, die Möbel zusammenschrauben. Die hellen Räume mit weißen Wänden warten nur darauf, mit Leben gefüllt zu werden. Lange wird es nicht mehr dauern, bis es hier vor großen und kleine Patienten wuselt. Am 8. April öffnet die Praxis „Ärzte am Seecarré“.