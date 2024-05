1 Das Rappenbaumbad ist in keinem guten Zustand. Die Zwistigkeiten im Verband wirken sich zusätzlich negativ aus. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Bürke

Seit mehr als sechs Jahren ist das Schulgebäude leer: Die Stadt Böblingen will mit Sindelfingen über das Ende des Schulverbands Rappenbaum verhandeln. Offen bleibt, was das für das kleine Schwimmbad bedeutet, das nach wie vor betrieben wird, und in dem vor allem Grundschüler das Schwimmen lernen.











Der Streit zwischen Böblingen und Sindelfingen über den Schulverband Rappenbaum schwelt weiter. Nachdem der Sindelfinger Gemeinderat im vergangenen Winter beschlossen hat, Verhandlungen über die Auflösung des Verbands aufzunehmen, zieht Böblingen jetzt nach. „Das Thema Schulverband befindet sich in einem Schwebezustand, den wir so nicht fortsetzen wollen“, sagte Tobias Heizmann, Erster Bürgermeister in Böblingen. „Wir wollen Ruhe und Klarheit herstellen.“ Die nötige Zustimmung, um über ein Ende des Verbands zu reden, hat sich die Stadt am Dienstagabend vom Gemeinderat geholt. Dabei wird deutlich, wo die Böblinger das Problem sehen. Übrigens: Diesen Donnerstag will Sindelfingen seine Sicht zum Thema vorstellen.