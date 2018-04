Böblingen und Sindelfingen Suche nach Vermissten mit zwei Hubschraubereinsätzen

Von red/aks 26. April 2018 - 12:37 Uhr

Der Polizeihubschrauber kreist über dem Böblinger Stadtgebiet. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Bei der Suche nach zwei vermissten Personen im Kreis Böblingen wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Gesuchte befanden sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.

Böblingen - Bei der Suche nach zwei Vermissten im Stadtgebiet Böblingen ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr und später noch mal gegen 4 Uhr nachts bei einem größeren Polizeieinsatz auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.

Der 24-Jährige konnte von der Polizei im südlichen Stadtgebiet gefunden werden. Er befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand, bespuckte und beleidigte die Polizisten und leistete vehement Widerstand. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr musste der Polizeihubschrauber erneut zu einem Sucheinsatz nach Böblingen fliegen und nach einem weiteren Vermissten suchen. Der ebenfalls psychisch auffällige 21-Jährige wurde in Sindelfingen (Kreis Böblingen) gefunden und ebenfalls in ärztliche Obhut übergeben.