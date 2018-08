Böblingen Unbekannter verfolgt und bedroht junges Pärchen

Von red/len 14. August 2018 - 11:49 Uhr

Wegen Raubes, Beleidigung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten, der am Montagabend in Böblingen aufgefallen ist (Symbolbild). Foto: dpa

In Böblingen nimmt eine Busfahrt für ein junges Pärchen am Montagabend ein unglückliches Ende: Ein Unbekannter bedroht den Mann und reißt der Frau Haare aus. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Böblingen - Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend in Böblingen einen 23-Jährigen beleidigt und bedroht, und dessen 20-jährige Freundin beklaut. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte am Montag gegen 18.50 Uhr als Fahrgast in einem Bus der Linie 721 unterwegs. Auf der Fahrt zwischen der Panzerstraße und der Freiburger Allee soll der Mann zwei Fahrgäste angestarrt und dem 23-Jährigen, der schlief, eine beleidigende Geste gezeigt haben.

Nachdem der Bus an der Haltestelle „Bühler Straße“ angehalten hatte, beleidigte der unbekannte Mann den 23-Jährige, der in Begleitung einer 20 Jahre alten Frau war, erneut. Unmittelbar danach verließ er den Bus. Trotzdem ließ er nicht von dem Pärchen ab: Im weiteren Verlauf rannte er dem Bus bis zur Haltestelle „Diezenhalde Zentrum Süd“ hinterher.

Der Unbekannte reißt der Frau Haare aus

Das Pärchen verlässt den Bus in der Keltenburgstraße. Dort versperrte der Unbekannte den beiden den Weg und bedrohte den 23-Jährigen, berichtet die Polizei weiter. Als die junge Frau daraufhin den Notruf wählte, soll der Unbekannte die 20-Jährige an der Schulter gepackt und ihr das Handy aus der Hand gerissen haben.

Die 20-Jährige versuchte, ihr Handy festzuhalten und sich wegzudrehen. Dabei riss ihr der mutmaßliche Täter einige Haare aus. Erst als ihr 23-jähriger Freund zu Hilfe kam, konnte sich die junge Frau aus dem Griff des Mannes befreien. Dieser lief mit dem Handy davon. Ihr Freund verfolgte ihn und konnte ihm das Handy nach einem kurzen Wortgefecht wieder abnehmen. Der Unbekannte flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung der Hornberger Straße. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes, Beleidigung und Bedrohung. Der Täter soll Mitte 20 und 1,75 Meter groß sein. Er wird als muskulös beschrieben und soll helle kurze Haare und dicke Lippen haben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein enges, vermutlich hellgrünes Shirt mit schwarzem Aufdruck, eine dunkle Jeans und eine schwarze Bauchtasche. In der Armbeuge hat der Mann eine Narbe, möglicherweise hat er Tattoos am Oberarm. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07031/1300 melden.