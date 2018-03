Böblingen Schwerer Zusammenstoß auf Kreuzung

Von red/ots 11. März 2018 - 09:34 Uhr

Zwei Fahrzeuge sind am Samstagabend auf der Thermalbadkreuzung zusammengestoßen. Die Straße musste für die Räumungsarbeiten mehr als eine Stunde beidseitig gesperrt werden.





Böblingen - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 20.45 Uhr auf der Thermalbadkreuzung ereignet hat. Eine 69 Jahre alte Fahrerin in ihrem Hyundai befuhr die Panzerstraße und wollte nach links auf die Stuttgarter Straße in Richtung Böblingen abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt kam ein 39 Jahre alter Fahrer in seinem Jeep von der Autobahn und wollte geradeaus auf der Panzerstraße weiterfahren.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurde die Fahrerin im Hyundai, der Fahrer im Jeep sowie seine 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Ein zweijähriges Kind auf dem Rücksitz des Jeeps blieb unverletzt. Der Kreuzungsbereich wird durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt auch in Betrieb war.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Panzerstraße bis 22.00 Uhr beidseitig gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869230 in Verbindung zu setzen.