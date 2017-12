Böblingen Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall

Von red 16. Dezember 2017 - 12:30 Uhr

Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Samstagvormittag mit ihrem Peugeot in Böblingen unterwegs. Als sie abbiegen will, übersieht sie offenbar die rote Ampel.





11 Bilder ansehen

Böblingen - Am Samstagvormittag ist es gegen 10 Uhr zu einem heftigen Unfall in Böblingen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 21-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Calwer Straße aus Dagersheim kommend unterwegs. An der Kreuzung Calwer Straße / Flugfeldallee wollte sie nach links in die Flugfeldallee abbiegen. Hierbei missachtete sie das Rot der Linksabbiegerampel und prallte frontal mit dem Opel eines 43-Jährigen zusammen, der die Calwer Straße in stadtauswärtiger Richtung befuhr.

Die 21 Jahre alte Beifahrerin im Peugeot wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Peugeot sowie der Fahrer des Opels und dessen zwölf Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.