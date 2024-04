Tiefergelegt, Seitenschweller, Heckschürze – dieses Polizeifahrzeug könnte im Tuning-Film „Manta Manta“ mitfahren. Derzeit steht es in Böblingen. Was es damit auf sich hat.

Der ID BUZZ, den es derzeit mit seinem markanten Äußeren in der Motorworld in Böblingen zu bestaunen gibt, könnte das Polizeifahrzeug der neuen Generation sein. Er wird jedoch nie zu einem Einsatz fahren.

Bei dem Bulli handelt es sich jedoch um eine Werbekampagne. Dahinter steckt die Agentur Tune it safe. Das Fahrzeug soll ein „Eyecatcher“ und gleichzeitig ein „Symbol für sicheres und legales Tuning sein“, erklärt Vanessa Hermes von Tune it safe. Die Schirmherrschaft hierfür hat das Bundesverkehrsministerium. Verschiedene Partner wie die Dekra, der TÜV, der ADAC und die Polizei unterstützen das Projekt. Den Bus selbst hat Hankook Reisen getunt.

Auffallend ist das Auto allemal. Foto: StZN/Andreas Rosar

Seit 2005 wird jedes Jahr ein anderes Fahrzeug in ein getuntes Polizeifahrzeug verwandelt. Danach werden die Autos wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt, erklärt Hermes. Manchmal behalten aber die Autohersteller auch die Fahrzeuge und stellen sie etwa in ihren Museen aus, wie BMW zum Beispiel.

Wer den getunten Polizei-VW-Bus in der Motorworld in Böblingen sehen möchte, muss sich beeilen. Das Auto ist dort nur noch bis zum 16. April ausgestellt. Dann wandert es laut Julian Reichel von Motorworld weiter auf die Werkstattmesse nach Stuttgart.