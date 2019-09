Vorfall in Heilbronn Radfahrer sticht bei Streit brutal auf Fußgänger ein

Ein Radfahrer ist am Freitag in Heilbronn auf dem Gehweg unterwegs, als er an der Handtasche einer Frau hängen bleibt. Danach entwickelt sich ein Streit mit einem 25-jährigen Passanten – mit lebensgefährlichem Ende.