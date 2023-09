1 Menschen in Beziehungen wünschen sich bei ihrem Partner zwei bis drei frühere Sexualpartner. Foto: Unsplash/Claudia Love

Wie hoch ist der „Body Count“ – auf Tiktok ist das Thema unzähliger Videos. Ein paar Sexualpartner zu haben, kann eine gute Erfahrung sein, erklären Sexualtherapeutinnen. Aber manchmal will man damit auch etwas kompensieren.











Sucht man im Internet nach der „richtigen“ Anzahl an Sexpartnerinnen und Sexpartnern, geht’s vogelwild zu: Eine britische Umfrage will herausgefunden haben, dass es Männern sowie Frauen am liebsten sei, wenn der jeweilige Partner mit acht bis zwölf Menschen im Bett war. Auf der Plattform Tiktok fragen sich junge Menschen gerne nach dem „Body Count“ – also der Anzahl der bisherigen Sexualpartner. Die Antworten liegen zwischen null und irgendwo jenseits der 30. Und britische Forscherinnen und Forscher haben 2016 in einer Studie herausgefunden, dass sich Männer und Frauen bei Partnern zwei bis drei vorhergehende Sexualpartner wünschen. Das widerspricht auch der These, dass Promiskuität bei Männern mehr toleriert wird als bei Frauen – zumindest in Beziehungen.