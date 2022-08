1 Auf dem Bodensee ist ein Boot gekentert (Symbolbild). Foto: IMAGO/bodenseebilder.de/IMAGO/bodenseebilder.de

Auf dem Bodensee bei Langenargen ist ein Boot gekentert. Drei Menschen mit Stand-Up-Paddle-Boards kamen den beiden Bootspassagieren zu Hilfe.















Ein Segelschiff ist auf dem Bodensee in Ufernähe bei Langenargen gekentert. Die beiden Passagiere, eine 29 Jahre alte Frau und ein 40 Jahre alter Mann, blieben unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen hatten die beiden am Freitag mit Schwimmwesten neben dem gekenterten Boot im Wasser treiben sehen. Drei Menschen mit Stand-Up-Paddle-Boards hätten die beiden aus ihrer misslichen Lage befreit, hieß es.

Unfallumstände noch nicht geklärt

Die Wasserschutzpolizei rückte zu dem Unfall etwa 300 Meter vom Ufer bei Langenargen (Bodenseekreis) entfernt aus, konnte aufgrund des niedrigen Wasserstands aber nicht bis an das Boot heranfahren. Ein Boot der Feuerwehr brachte die Gekenterten schließlich an Land und schleppte das Segelboot ans Ufer. Warum das Boot kenterte, war zunächst noch unklar.