Bobbie Jean Carter: Schwester von Nick und Aaron Carter ist gestorben

1 Bobbie Jean Carter Anfang der 2000er-Jahre. Foto: Kristy Leibowitz / Getty Images

Bobbie Jean Carter ist tot. Die Schwester von Nick und Aaron Carter starb am Samstag in Florida, wie ihre Mutter Jane bekanntgab.











Bobbie Jean Carter, Schwester des Backstreet-Boys-Mitglieds Nick Carter (43), ist am vergangenen Samstag (23. Dezember) im Alter von 41 Jahren in Florida gestorben. Das berichtet "TMZ". Die genaue Todesursache ist demnach nicht bekannt. Mutter Jane Carter teilte dem US-Promiportal mit: "Ich stehe unter Schock, seitdem ich vom plötzlichen Tod meiner Tochter Bobbie Jean erfahren habe." Sie werde Zeit brauchen, "um die schreckliche Realität zu verarbeiten, dass dies nun schon zum dritten Mal passiert ist. Wenn ich in der Lage bin, klar zu denken, werde ich eine ausführlichere Erklärung abgeben, aber bis dahin bitte ich darum, dass man mich in Ruhe trauern lässt."