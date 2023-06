Boa in Berglen gefunden

1 Die Polizei fragt: Wer kennt den Besitzer dieser Schlange? Foto: Polizeipräsidium Aal/n

Auf ihrer morgendlichen Gassi-Runde mit ihrem Hund hat eine Frau in Berglen am Mittwoch einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Sie entdeckte ein anderthalb Meter langes Kriechtier.









Einen ungewöhnlichen Fund hat eine Gassi-Gängerin am Mittwoch im Bereich von Berglen-Hößlinswart gemacht. Auf ihrer Hunderunde entdeckte die Frau eine rund 1,5 Meter lange Schlange. Wie die Polizei mitteilte, habe ein weiterer Spaziergänger der Frau geholfen, das Kriechtier in eine Hundebox zu bugsieren. Die Ordnungshüter, die von dem Duo verständigt wurden, nahmen sich der Schlange an und brachten diese zu einer – wie es im Polizeibericht heißt – „sachkundigen Person“, welche sich dem Tier angenommen habe.