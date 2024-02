BMW in Murr beschädigt: Randalierer hinterlässt Papierherzen

1 Die Polizei hofft, dass Besucher des Faschingsumzugs etwas mitbekommen haben. (Symbolbild) Foto: Imago//K. Schmitt

Die Front eines in einem Hof geparkten BMW ist am Sonntag verbogen worden. Zudem entdeckte der Besitzer rund um sein Auto rote Papierherzen.











Link kopiert



Am Rande des Faschingsumzugs in Murr wurde ein BMW in der Hindenburgstraße beschädigt – und mit roten Papierherzen bestreut. Das Auto parkte in einer Hofeinfahrt zwischen der Mühlgasse und dem Mittleren Gäßle. Der oder die Unbekannte bog Teile der Front nach oben, der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zudem entdeckte der Besitzer rund um sein Fahrzeug rote Herzen aus Papier. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen 13 und 21.20 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de oder Telefon 0 71 44 / 90 00.