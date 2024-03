Ein Katz-und-Maus-Spiel hat sich ein 23-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Freitag mit der Polizei zwischen Remseck und Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) geliefert. Zum ersten Mal war der BMW des jungen Mannes einer Streife gegen 1.15 Uhr auf der Aldingerstraße in Kornwestheim aufgefallen.

Als der Fahrer die Polizei bemerkte, beschleunigte er stark und flüchtete. Die Streife fand den grauen BMW wenige Minuten später, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus dem Remsecker Ortsteil Aldingen kommend in Richtung Kornwestheim fuhr. Den Beamten gelang es schließlich, das Auto auf der Ohiostraße in Pattonville anzuhalten und den 23-jährigen Fahrer sowie seinen gleichaltrigen Beifahrer zu kontrollieren. Wie sich herausstellte, war der BMW nicht richtig versichert. Deshalb beschlagnahmten die Polizisten den Schlüssel, dem 23-Jährigen wurde es untersagt, weiterzufahren.

BMW steht in einer Tiefgarage – 23-Jähriger sitzt wieder am Steuer

Etwa eine Stunde später staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, als ihnen der graue BMW erneut auf der Aldinger Straße in Kornwestheim begegnete. Der Fahrer des BMW beschleunigte sehr stark und raste mit so hoher Geschwindigkeit durch den Ort, dass die Streifenwagenbesatzung aus Sicherheitsgründen die Verfolgung abbrechen musste und das Fahrzeug aus den Augen verlor.

Wieder fahndeten die Beamten nach dem BMW, wieder fanden sie ihn: Er stand in einer Tiefgarage in Kornwestheim. Wenig überraschend, saß der 23-Jährige am Steuer. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Rasers beschlagnahmt. Den jungen Mann erwarten nun unter anderem Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.