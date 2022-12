1 Carsten Willing Foto: Jürgen Bach

Mit 65,14 Prozent hat sich Carsten Willing am Sonntagabend klar im ersten Wahlgang bei der Eberdinger Bürgermeisterwahl vor Michael Kara (19 Prozent) und Andreas Hildebrand (8,66 Prozent) durchgesetzt. Der 31-jährige Jurist, der zugleich für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt, tritt damit im kommenden Jahr die Nachfolge von Peter Schäfer an. Der parteilose Eberdinger Bürgermeister (65), seit 2000 am Steuer, will seine dritte Amtsperiode nicht mehr vollenden, sondern im Februar ein Jahr vor der Zeit aufhören.

Willing ist Mitglied im Gemeinderat und bei der Feuerwehr

Absolut happy war Willing nach dem Ergebnis, weshalb er sich bei allen Unterstützern bedankte. Der 31-Jährige lebt in Eberdingen und hatte seine Expertise als Verwaltungswissenschaftler und wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatslehre in Speyer in die Waagschale geworfen, zudem sein Engagement im Gemeinderat und bei der Feuerwehr. „Begonnenes zügig und strukturiert umsetzen, kostspielige Leuchtturmprojekte vermeiden, Transparenz und offene Kommunikation leben“ wolle er.

Michael Kara ist nach der Niederlage mega enttäuscht

Mega enttäuscht war derweil der zweitplatzierte Michael Kara, auch wenn er nach den vergangenen Monaten schon mit solch einem Ausgang gerechnet hatte. „Es ist mir sehr viel Hass entgegen geschlagen – bei Hausbesuchen sowie per Email. Der Tenor war, es sei ein No-Go, einen Moslem in Eberdingen zum Bürgermeister zu wählen.“ Schade sei es für ihn, dass in der heutigen Zeit immer noch solche Stimmen laut würden. „Aber letztlich hat sich ein Bild abgezeichnet“, so der derzeitige Rathauschef in Oggelshausen im Landkreis Biberach.

Daniel Frenzel, der im Ort aufgewachsen ist, kam auf 6,83 Prozent. Die Dauerbrenner Samuel Speitelsbach aus Ravenstein und Ulrich Raisch aus Stuttgart blieben mit jeweils unter einem Prozent unter ferner liefen.