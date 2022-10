1 Der 21-Jährige wurde durch einen Messerstich in den Rücken verletzt. (Symbolbild) Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Vor einem Club in der Königstraße eskaliert ein Streit zwischen zwei jungen Männern, der damit endet, dass der eine dem anderen ein Messer in den Rücken rammt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.















Nachdem es am frühen Sonntagmorgen zu einer Messerattacke vor einem Club in Stuttgart-Mitte gekommen war, bei dem ein 21 Jahre alter Mann verletzt wurde, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der 21-Jährige gegen 3.30 Uhr vor dem Club in der Königstraße mit einem 27 Jahre alten Mann in Streit. Dabei soll der Ältere seinem Gegenüber einen Messerstich in den Rücken versetzt haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nun bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen dieses Vorfalls, die sachdienstliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an.