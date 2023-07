1 Stunden nach der Tat liegt eine gespenstische Stille über dem Fasanenhof. Foto: Andreas Rosar

Issa M. kam im Juni 2018 nach Stuttgart – trotz kleinerer Delikte fiel sein Doppelleben aber nie auf. Denn ein syrischer Flüchtling ist er nie gewesen.









Stuttgart - Nach der Verhaftung des Mordverdächtigen Issa M. hat die Stuttgarter Kripo am Freitag die Suche nach seinen Motiven mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt. Bei der tödlichen Schwert-Attacke auf einen 36-Jährigen am Mittwochabend im Stadtteil Fasanenhof sei es wohl um einen „rein persönlichen“ Streit gegangen, so die Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe. „Es gibt keine Anhaltspunkte für einen islamistischen, religiösen oder politischen Hintergrund“, stellt Staatsanwaltssprecher Heiner Römhild am Freitag fest.