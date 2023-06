Frau an Bushaltestelle niedergestochen

Bluttat in Mühlacker

1 In Mühlacker ist eine Frau niedergestochen worden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Hubschrauber und auch Polizeihunde suchen in Mühlacker einen Mann. Er soll eine Frau an einer Bushaltestelle niedergestochen haben. Später nehmen die Beamten den Täter fest.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Mann hat an einer Bushaltestelle in Mühlacker (Enzkreis) am Samstagvormittag eine Frau niedergestochen und schwer verletzt. Der Verdächtige sei geflohen, wenig später aber festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.