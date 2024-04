1 Saal 1 des Landgerichts ist gut gefüllt. Jeder der Angeklagten hat zwei Verteidiger. Foto: dpa

Fünf Männern, die bei einer Trauerfeier in Altbach einen Handgranatenwerfer attackiert haben sollen, drohen bis zu sechs Jahre Haft. Martialische Sprüche, die kurz nach dem brutalen Übergriff aufgezeichnet wurden, bezeichnet die Verteidigung als „Imponiergehabe“.











„Bamm Bamm. Habt ihr meinen Kick gesehen? Richtig gebombt, ehrenlos ins Gesicht getreten. Der hat seinen Tod gesehen.“ Sätze wie diese sollen unter fünf 18- bis 20-Jährigen am Nachmittag des 9. Juni 2023 gefallen sein – in einem Gespräch, das die Polizei abgehört hatte. Die Heranwachsenden sind Angeklagte am Landgericht und müssen sich dafür verantworten, Stunden vor der mitgeschnittenen Unterhaltung einen Mann vor einem Friedhof in Altbach brutal attackiert zu haben.